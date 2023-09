A Sassari laurea honoris causa alla scrittrice Edith Bruck

L'Università di Sassari conferirà la laurea magistrale Honoris Causa in Scienze Filosofiche a Edith Bruck, scrittrice, poetessa e traduttrice ungherese sopravvissuta all'Olocausto dopo essere stata deportata dai tedeschi ad Auschwitz.

La cerimonia si svolgerà giovedì 28 settembre nell'aula magna dell'Ateneo: l'evento, presentato dal rettore, Gavino Mariotti, sarà trasmesso in diretta web sul sito dell'Università, dalle 11, secondo un protocollo già definito nei minimi particolari.

Introdurrà l'appuntamento il rettore, Valeria Panizza, direttrice del Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione e Sebastiano Ghisu, presidente del corso di studi in Scienze storiche e filosofiche.

Seguirà la laudatio a cura di Gavina Cherchi, docente di Estetica nel corso di studi in Scienze storiche e filosofiche.

In collegamento da remoto, l'ultimo intervento sarà la Lectio Magistralis di Edith Bruck, intitolata "La mia Università? La vita".

La cerimonia si chiuderà con la proclamazione e la consegna del diploma magistrale honoris causa da parte del rettore Mariotti. Parteciperà il Coro dell'Università di Sassari diretto dal maestro Fabio Fresi. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'associazione "Ammentos Archivio memorialistico della Sardegna" e il sostegno economico della Fondazione di Sardegna.



