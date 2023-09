Travolta mentre attraversa, 87enne muore in ospedale a Cagliari

E' morta in ospedale Delia Cannas, la donna di 87 anni di Cagliari travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via dell'Abbazia, nel quartiere di Genneruxi. Rianimata dai medici del 118, era stata trasportata in condizioni disperate al Brotzu, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Gli agenti della polizia municipale stanno lavorando per ricostruire nei dettagli l'incidente. Il Suv che ha travolto l'anziana è stato sequestrato. Scontata l'apertura di un'inchiesta e l'iscrizione nel registro degli indagati del conducente, che si è subito fermato per soccorrerla, con l'accusa di omicidio stradale.

