Malore mentre fa il bagno, turista romana muore ad Arbatax

Una turista romana è morta mentre faceva il bagno nella spiaggia della Capannina, ad Arbatax, nella costa centro orientale della Sardegna. Per i medici del 118 che l'hanno soccorsa e tentato di rianimarla, è stato un malore improvviso la causa della morte. Inutili i tentativi del personale del 118 di salvare la vita alla donna, che si trovava in vacanza in Ogliastra con il marito. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Tortolì per gli accertamenti. La salma è stata trasportata all'ospedale di Lanusei.



