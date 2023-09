Calcio: Ranieri cittadino onorario di Cagliari, il voto in aula

Claudio Ranieri verso la cittadinanza onoraria di Cagliari: il giorno buono per "l'incoronazione" in Consiglio comunale del mister delle tre promozioni, l'ultima lo scorso giugno, potrebbe essere domani.

Le mozioni sono state depositate già a fine giugno: sull'onda dell'entusiasmo playoff ne sono state presentate addirittura due. Ma ora c'è il modo e il tempo per unirle e chiamare al voto l'assemblea civica. C'è l'appoggio del sindaco Paolo Truzzu e del presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco.

La doppia iniziativa era stata sollecitata da due documenti firmati dai consiglieri Matteo Massa, Progressisti, e Andrea Piras, Lega, e poi appoggiati da altri colleghi. Un entusiasmo trasversale che domani dovrebbe diventare un sì ufficiale. "Ne sarei molto orgoglioso - aveva detto Ranieri qualche settimana fa in conferenza stampa - mi io mi sento già cittadino onorario, mi ha fatto cittadino la gente. Se poi anche l'amministrazione dovesse conferirmi la cittadinanza sarei molto orgoglioso".

Nella proposta si sottolinea che "le imprese del mister Ranieri con la squadra del Cagliari Calcio rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall'Isola". E ancora: "Le due precedenti promozioni consecutive dalla serie C alla serie A ottenute dal Cagliari Calcio sotto la sua guida, l'entusiasmo collettivo creato dalla recentissima promozione in serie A, che i tifosi e i calciatori riconoscono unanimemente merito principale del tecnico, hanno determinato un sentimento di gratitudine e un legame di concittadinanza tra Claudio Ranieri e le cagliaritane e i cagliaritani".

L'appuntamento con l'aula del consiglio comunale è per le 18.

Il primo punto all'ordine del giorno è un riconoscimento di un debito fuori bilancio, poi la doppia mozione: "Conferimento della cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri, nato a Roma il 20 ottobre 1951". Dopo la sosta del campionato, sembra il momento giusto: domenica arriva alla Domus l'Udinese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA