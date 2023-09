Avvelena gatti della vicina, voleva 'sfoltire' la colonia felina

Ha ucciso un gatto e ha tentato di ammazzarne altri tre. Un impiegato di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri a Villasor, un comune del sud Sardegna al centro del Campidano di Cagliari, per maltrattamenti e uccisione di animali. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, infastidito da tanti gatti accuditi dalla sua vicina di casa in una improvvisata colonia felina, ha cercato di ridurne il numero, avvelenandoli.

L'impiegato avrebbe creato una trappola piazzandola su una impalcatura poggiata al muro di cinta che separa le due abitazioni: per attirare i gatti, aveva usato come esca un vassoio con bocconcini per animali pieni di pesticida: è stato utilizzato il lumachicida, un prodotto a base di metaldeide, composto chimico velenoso. Così, senza che nessuno si accorgesse di nulla, i gatti sono andati a cibarsi, finendo per morire avvelenati.



