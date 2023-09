A Quartu 'Dialogoi', festival di letteratura e giornalismo

Un festival internazionale di giornalismo e letteratura per promuovere l'idea di un nuovo umanesimo alla riscoperta di una radice comune tra i popoli del Mediterraneo. Parte la prima edizione di "Dialogoi - dialoghi dal Quartu mondo" in programma a Quartu Sant'Elena il 21 e 22 settembre negli spazi della biblioteca comunale.

Una riflessione a più voci sui nuovi fenomeni globali e sulle problematiche dei Paesi dell'area mediterranea e del sud del mondo. L'iniziativa, presentata questa mattina in una conferenza stampa, è organizzata dal Comune guidato da Graziano Milia in collaborazione con l'associazione della Stampa Sarda, Unione delle Università del Mediterraneo Unimed, associazione Accus, Fondazione di Sardegna e Regione. Tra gli ospiti Marco Impagliazzo, presidente Sant'Egidio, Marco Ansaldo, corrispondente per Repubblica e consigliere politico per Limes, Alberto Negri, inviato speciale ed analista, monsignor Giuseppe Baturi, segrerario della Conferenza Episcopale Italiana, Hamaid Ben Aziza, segretario generale Unimed.

Per la sezione letteratura ci saranno Inaam Kachahi, giornalista e scrittrice irachena, Khadija Abdalla Bajaber, pluripremiata scrittrice proveniente dal Kenia, il poeta Najwan Darwish, importante voce palestinese, Fariborz Kamkari, regista e sceneggiatore iraniano di origine curda.

"Dobbiamo guardare al Mediterraneo come Europa e dobbiamo farlo dal sud dell'Europa con gli strumenti del giornalismo e della letteratura che ci possono aiutare a raccontare e a capire quello che accade", ha messo in evidenza il sindaco Milia.

Simonetta Selloni, presidente di Assostampa Sardegna, ha annunciato la possibilità degli iscritti all'Ordine dei giornalisti di conseguire crediti per la formazione continua nell'arco delle due giornate.

I panel sul giornalismo saranno curati da Paola Pintus, portavoce del sindaco: "Abbiamo voluto creare un'occasione di dibattito - ha spiegato - su problemi comuni per trovare soluzioni comuni su temi che spesso non sono nell'agenda politica o tra le notizie che vengono maggiormente approfondite dai media. Giacomo Mameli, responsabile scientifico del festival, ha ripreso l'importanza del pensiero e della parola nel confronto tra culture e posizioni differenti: "La qualità degli ospiti e dei dibattiti ci aiuterà ad alimentare il dialogo e a sviluppare pensieri e ragionamenti in un festival che è un unicum tra quelli che si tengono in Italia".



