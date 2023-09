Un'altra vittima della strada nel Cagliaritano, 5 in un giorno

Ancora sangue sulle strade del sud Sardegna: dopo i quattro ragazzi morti questa mattina all'alba in viale Marconi a Cagliari, un motociclista di 24 anni ha perso la vita sulla statale 195 nel comune di Pula, Citta metropolitana di Cagliari. L'incidente è avvenuto all'altezza del resort Forte Village.

Il centauro, per cause non accertate, ha perso il controllo della moto e dopo una sbandata è finito nella corsia opposta, andando a sbattere contro un pullman di una ditta privata.

Nell'impatto il giovane è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pula, le ambulanze del 118 e il personale Anas. Il traffico sta subendo forti rallentamenti.



