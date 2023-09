Cagliari, indagini per omicidio stradale, ipotesi velocità

La procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta sull'incidente stradale in cui all'alba di oggi in viale Marconi sono morti quattro giovani e altri due sono rimasti feriti. La pm Rossana Allieri ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale plurimo. All'origine dello schianto probabilmente l'alta velocità. Secondo gli accertamenti effettuati dalla polizia locale, alla guida della Ford Fiesta c'era il 19enne Alessandro Francesco Sanna e accanto a lui era seduta la coetanea Najibe Lavinia Zaher. Nel sedile posteriore gli altri quattro ragazzi. L'auto avrebbe dovuto imboccare lo svincolo per l'Asse Mediano, ma per l'alta velocità ha tirato dritto per qualche metro. Il conducente ha perso il controllo finendo prima sul marciapiede e poi su un muretto che delimita l'ingresso di un giardino. La vettura dopo una serie di carambole si è ribaltata. I quattro giovani che si trovavano nel sedile posteriore sono stati sbalzati all'esterno dell'abitacolo: Simone Picci, 20 anni, e Giorgia Banchero, di 24, sono morti sul colpo, mentre Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19 anni, sono stati trasportati il primo al Brotzu e il secondo al Policlinico. Nessuno dei due, si apprende, è in pericolo di vita.

