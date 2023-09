Vela: Galateia e Bella Mente vincono la Maxi yacht Rolex cup

Si è conclusa a Porto Cervo la 33/a edizione della Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda.

In Classe Maxi A il WallyCento Galateia di David Leuschen e Chris Flowers ha vinto nettamente davanti a Leopard 3 e Bullitt, autore di un'ottima rimonta dopo il ritiro della prima giornata.

Bella Mente, con due primi e tre secondi posti è la vincitrice della Classe Maxi B, con 3 punti di vantaggio su Proteus, inizialmente leader della classe, e 6 su Pepe Cannonball.

La Classe Maxi C ha avuto un dominatore assoluto: Spirit of Lorina, Botin 65 di Jean Pierre Barjon con una sequenza di tre primi e un quarto posto. Secondo posto per il Vallicelli 78 H2O del socio YCCS Riccardo de Michele, che vince inoltre nella sottoclasse 4.

Tra i Multiscafi, al loro debutto quest'anno, prevale Allegra del socio YCCS Adrian Keller, seguita a pari punti da Highland Fling 18 e Convexity 2. Y3K, il nuovissimo Wally 101 del socio YCCS Claus-Peter Offen ha vinto al debutto la classe Supermaxi davanti allo Swan 115 Moat e al Briand 108 Inoui. Il J Class Svea, con 6 vittorie su altrettante prove svolte, ha dominato la classe, davanti a Velsheda e Topaz.

"Ringrazio tutti gli armatori e velisti che rendono questo evento unico per qualità degli equipaggi e livello tecnologico delle imbarcazioni - commenta il commodoro dello YCCS Michael Illbruck - che vanno dai maestosi J Class ai Multiscafi, quest'anno per la prima volta alla Maxi Yacht Rolex Cup. È stata una settimana fantastica, i partecipanti hanno avuto modo di mettersi alla prova nelle più variegate condizioni meteo che hanno spaziato dal vento sostenuto alle brezze leggere".



