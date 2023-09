Non c'è tempo per montare tende,scuola Cagliari resta chiusa

La scuola elementare di via Stoccolma a Cagliari lunedì rimarrà chiusa: non c'è il tempo necessario per montare le tende che dovranno sostituire le aule ancora inagibili per i lavori.

La comunicazione all'istituto è arrivata ieri in tarda serata. "Rincresce enormemente - si legge sul sito della scuola - dover procrastinare l'avvio dell'anno scolastico per cause non dipendenti dall'amministrazione scolastica. La dirigente, i docenti e tutto il personale porgono avviliti e sconfortati le più sentite scuse a tutte le famiglie coinvolte per l'incresciosa contingenza".

Il Comune di Cagliari spiega in una nota che cosa è successo: "È pervenuta ieri al Comune dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna una comunicazione ufficiale riguardo ai lavori di consolidamento strutturale pianificati per la Scuola primaria di via Stoccolma a Cagliari e l'inevitabile necessità di interrompere l'attività didattica.

Corredata da una dettagliata relazione, la nota precisa che per allestire 10 aule temporanee nel campo sportivo adiacente alla scuola occorrerà un periodo approssimativo di 6 giorni lavorativi".

Impossibile quindi ospitare i bambini delle elementari già lunedì. Il Comune rilancia l'ipotesi di un trasferimento allo Stagno: "Alla dirigente è stata prontamente riproposta - spiega l'amministrazione - la possibilità di utilizzare la Scuola Italo Stagno di via Is Mirrionis come alternativa temporanea per ospitare gli alunni e le attività didattiche. Questa soluzione prevede anche il servizio di scuolabus per i trasferimenti da e per la Scuola di via Stoccolma, garantendo così che gli studenti possano continuare a frequentare la scuola in modo regolare".





