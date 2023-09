Incendio all'ultimo piano dell'ex motel Agip di Cagliari

Un incendio è scoppiato all'ultimo piano dell'ex motel Agip di Cagliari, all'altezza della rotonda tra via Cadello e via Calamattia.

Il rogo, secondo quanto si apprende, sarebbe partito da del materiale accatastato nei locali dell'albergo, chiuso da tempo.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco al lavoro con auto-botti, auto-scala e due squadre.

Si sta cercando di limitare i danni: allarme nel quartiere per le colonne di fumo e per la vicinanza a un distributore.





