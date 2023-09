Raccolta solidale di zaini e quaderni contro il caro scuola

Grembiuli, quadernoni, zaini e web cam per chi non si può permettersi di affrontare le spese per l'inizio delle lezioni a causa del caro-scuola. È il progetto di Cittadinanzattiva Cagliari che, con il patrocinio del Comune di Quartu Sant'Elena e della Regione, organizza per domenica 10 settembre una raccolta di materiale scolastico.

Chi vorrà partecipare all'iniziativa potrà depositare quello che può essere utile agli studenti di fronte al supermercato Carrefour, in via Marconi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20: saranno operativi i volontari di Cittadinanzattiva Cagliari e del Coordinamento Presidenti Consigli di Circolo e di Istituto della Sardegna. Sarà preso in consegna tutto ciò che occorre per la scuola: dalla cancelleria (quaderni, penne, pennarelli, zaini, etc) all'attrezzatura per la didattica digitale (pen drive, mouse, webcam, etc), dall'abbigliamento (grembiuli, zaini e non solo) alle merendine sigillate e a lunga conservazione per la ricreazione.

Sarà possibile anche optare per una Giftcard. Tutto il materiale raccolto sarà catalogato e destinato alle famiglie bisognose di Quartu: sarà poi consegnato ai funzionari dell'assessorato ai Servizi Sociali di Quartu per organizzare la distribuzione.



