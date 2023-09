Panchine gialle e rosse contro violenza donne e endometriosi

Due panchine come simbolo del sostegno al mondo femminile nella piazza centrale della Cittadella universitaria di Monserrato tra i blocchi G e H. Una è gialla, per la lotta all'endometriosi. E l'altra è rossa, contro la violenza sulle donne. Sono state inaugurate questa mattina alla presenza di Paola Fadda, prorettrice delegata del presidio di Monserrato, Ester Cois, delegata per l'uguaglianza di genere, Rita Donatella Petretto, delegata in materia di integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità e Stefano Angioni direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.

Con questa iniziativa l'ateno si fa portavoce dell'associazione "La voce di una è la voce di tutte ODV, che si occupa di informare il territorio sulle problematiche legate alla conoscenza dell'endometriosi per sensibilizzare gli studenti della facoltà di Medicina e la popolazione.

L'installazione della panchina rossa rientra invece tra le iniziative dell'università per tenere viva l'attenzione sul tema del contrasto a ogni forma di violenza di genere e di promuovere la diffusione di una crescente consapevolezza sul fenomeno, con un approccio di tipo inclusivo.

La panchina rossa si aggiunge alle due già presenti negli spazi universitari, una nell'atrio del Rettorato, l'altra nel giardino della facoltà di Ingegneria e Architettura di via Marengo, in un'ottica di promozione dei valori di equità di genere, giustizia sociale, cittadinanza sostanziale, eliminazione di ogni forma di discriminazione, valorizzazione di tutte le diversità.



