I bolidi del mare a Olbia per la Formula 1 di motonautica

Sarà ancora una volta il Molo Brin di Olbia con il suo circuito allestito nello specchio d'acqua che si affaccia sulla città ad ospitare il nuovo formato di gara per il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, penultima tappa del Uim F1 H2O World Championship, in programma dal 29 settembre all'1 ottobre.

L'Isola ha già ospitato alcuni tra i più spettacolari Gran Premi sia di Formula 1 che di Aquabike e la tappa di Olbia è da sempre una delle più amate del circuito, scelta dalla H2O Racing per introdurre un nuovo formato di gara con sedici partecipanti alla finale.

Le barche, divise in due gruppi, correranno le prove libere a partire dalle ore 15 di venerdì 29, dopo le registrazioni e i controlli tecnici. Il sabato mattina una sessione speciale di qualifiche di 30 minuti a partire dalle ore 10. Ogni gruppo disputerà poi nel pomeriggio una Sprint Race e i primi sette piloti con il miglior tempo di ogni gruppo si qualificheranno per la gara di domenica.

Gli ultimi due posti che completeranno la griglia di partenza verranno determinati domenica mattina alle ore 10 in una sessione di ripescaggio. La gara finale prenderà il via nel pomeriggio di domenica 1 ottobre.



