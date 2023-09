'Ex arsenale La Maddalena senza più commissario', denuncia M5s

Da ieri La Maddalena non ha più un commissario straordinario del governo per le opere di bonifica ambientale e rigenerazione urbana. A denunciarlo è il consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi che ha parlato delle criticità legate alle mancate bonifiche dell'ex arsenale militare, in stato di abbandono e degrado.

Il 7 settembre sono scaduti infatti i termini della delega affidata dal presidente del Consiglio dei Ministri a quello della Regione, Christian Solinas, che ha ricoperto il ruolo di commissario per tre anni. "I lavori a Cala Camicia - ricorda Li Gioi - avrebbero dovuto concludersi entro settembre e quelli nello specchio acqueo esterno alla darsena entro il 2025.

Purtroppo, ad oggi, dobbiamo constatare che l'unica certezza è l'immobilismo. I maddalenini hanno diritto di ricevere risposte e soprattutto di veder partire delle opere necessarie a consentire il pieno sfruttamento del loro territorio anche in un'ottica di sviluppo turistico economico", ha concluso il consigliere regionale pentastellato che sottolinea il suo timore di vedere allungati sempre più i tempi per la riqualificazione del compendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA