Cagliari, corsa contro il tempo per recuperare gli acciaccati

Corsa contro il tempo per cercare di recuperare peso e gol nel reparto offensivo. Per Pavoletti va sempre meglio e anche questa mattina ha lavorato parzialmente con il gruppo. Niente forzature per Petagna: l'ex Monza ha seguito un programma personalizzato. Ma in casa Cagliari si respira ottimismo: entrambi potrebbero essere pronti per la gara della ripresa del campionato, il 17 contro l'Udinese. Più difficile l'ingresso nella lista dei convocati di Mancosu: il trequartista sta lavorando in parte con i compagni.

Bene il recupero dall'intervento chirurgico, ma il giocatore deve rimettersi al passo con il resto della squadra anche sotto il profilo atletico e una settimana potrebbe non essere un periodo sufficiente per il completo riallineamento. Personalizzato anche per Desogus e Pereiro.

Domani, anche per tenere il ritmo partita spezzato dalla sosta, è prevista ad Assemini un'amichevole di allenamento con il Carbonia. Ranieri deve fare i conti, oltre che con infortunati e acciaccati, anche con l'assenza dei giocatori impegnati nelle loro nazionali. Oggi Prati e Oristanio titolari nell'under 21 che ha pareggiato zero a zero in Lettonia. Luvumbo in campo con l'Angola: la sua nazionale ha guadagnato contro il Madagascar l'accesso alla coppa d'Africa.

