Agguato nel Nuorese, ucciso un autotrasportatore

Omicidio questa notte a Fonni, nel Nuorese. La vittima è Giovanni Mureddu autotrasportatore di 49 anni. L'uomo è stato vittima di un agguato intorno alle 23, freddato a colpi di arma da fuoco in via Brigata Sassari.

Da una prima ricostruzione degli uomini della Polizia di Stato, Giovanni Mureddu, è stato raggiunto una prima volta da alcuni colpi di fucile mentre era alla guida della sua Fiat Sedici, all'incrocio tra via Brigata Sassari e via Rossini. Quindi ha abbandonato l'auto ed è scappato a piedi in via Brigata Sassari, verso una casa nella sua disponibilità (ma non l'abitazione principale, da quanto si è appreso), ma è stato raggiunto dopo pochi metri da diversi colpi di pistola, l'ultimo, probabilmente quello fatale, alla testa.

Il cadavere di Mureddu è stato rimosso nella notte e si trova ora all'ospedale San Francesco di Nuoro. Sull'omicidio indagano gli uomini dell Squadra Mobile di Nuoro e del commissariato di Fonni. Gli investigatori stanno interrogando diverse persone vicine all'autotrasportatore ma soprattutto stanno passando al setaccio le immagini di alcune telecamere presenti nella zona e che potrebbero avere ripreso alcune fasi dell'agguato



Riproduzione riservata © Copyright ANSA