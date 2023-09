Aeroporti: in Sardegna disagi contenuti per lo sciopero

Pochi disagi in Sardegna per lo sciopero nazionale di 24 ore del comparto aeroportuale e indotto che coinvolge tutto il personale di terra, proclamato dai sindacati di base. Complessivamente, dai dati che emergono dagli aeroporti e dalle compagnie aeree che operano sui cieli dell'isola, sono stati cancellati sei voli, nessuno riguarda il servizio di continuità territoriale aerea.

Si tratta di collegamenti operati da Volotea: il Verona-Alghero delle 13:25, l'Alghero-Verona delle 15:15, il Verona-Olbia delle 17:25, il Venezia-Olbia delle 17:55, l'Olbia-Catania delle 21:05 e il Catania-Olbia delle 22:55.

Al momento non risultano altre cancellazioni o ritardi.





