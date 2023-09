Tenta rapina in un negozio, arrestata a Cagliari

Ha tentato di rapinare un negozio di abbigliamento cinese in centro a Cagliari, ma è stata bloccata da alcuni passanti. Una 41enne, cameriera cagliaritana, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dai carabinieri per tentata rapina.

La donna ieri è entrata nel negozio di abbigliamento in viale Regina Margherita, gestito da una cittadina cinese di 65 anni.

Ha minacciato la titolare puntandole contro un taglierino con una lama di 25 centimetri, chiedendole di consegnare l'incasso.

Ma la proprietaria è fuggita dalla porta posteriore e, arrivata in strada, ha chiesto aiuto. La 41enne ha rovistato nei cassetti del bancone del negozio in cerca di denaro, poi è scappata, ma è stata bloccata dai passanti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato la 41enne e sequestrato il taglierino.



