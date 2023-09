Spedizioniere infedele indagato per ricettazione a P.Torres

Un dipendente di una cooperativa locale che lavora per un corriere nazionale è stato denunciato per ricettazione dalla Guardia di finanza della Compagnia di Porto Torres.

I finanzieri hanno trovato nella sua casa decine di oggetti misteriosamente scomparsi nei giorni scorsi dai magazzini dell'azienda di spedizioni per cui lavora e mai recapitati agli acquirenti.

La merce, profumi e capi d'abbigliamento di famosi brand, articoli per la pesca, un orologio "Baume & Mercier" e un attrezzo da lavoro "Bosch", ha un valore stimato in circa 5mila euro.

I prodotti, nuovi e ancora imballati, sono stati sottoposti a sequestro e l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari per il reato di ricettazione.



