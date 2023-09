Sennori, palestra tra gli alberi al parco San Giovanni

Il parco San Giovanni di Sennori diventa il paradiso per lo sport all'aperto. L'amministrazione comunale ha sposato il progetto del Csen Sardegna "Ci vediamo da Criss?" e ha trasformato l'area verde accanto alla chiesa campestre in una palestra en plein air. Fra gli alberi saranno posizionati otto macchinari nuovissimi, forniti e installati dal Csen, per l'allenamento quotidiano.

Grazie a un'applicazione sullo smartphone sarà anche possibile, attraverso un QRCode, ottenere un piano di allenamento personalizzato, in linea con le proprie esigenze e i propri obiettivi che riguardano la forma fisica. Per sei mesi, due volte la settimana, i tecnici qualificati del Csen saranno disponibili nell'area attrezzata del parco per accompagnare gli utenti nelle attività sportive.

Sempre all'interno del parco ci sarà anche un'area dedicata alla pratica dello skate: con il progetto "Lezioni di skateboard" insegnanti qualificati e attrezzature dello skateshop Kilauea di Sassari, saranno a disposizione per offrire corsi gratuiti.

"Grazie a questi progetti il Comune offre ai giovani sennoresi la possibilità di usufruire in maniera sana e costruttiva dell'area riqualificata del parco di San Giovanni - commentano Roberta Piredda, consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili e l'assessore allo Sport, Roberto Desini - L''obiettivo è quello di far riscoprire ai giovani il piacere di stare insieme all'aperto, di mettere da parte gli smartphone e vivere la vita reale".



