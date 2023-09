Ryanair: 'bene aiuti vettori,modello continuità spreco di soldi'

Piace a Ryanair il provvedimento appena approvato dalla Regione Sardegna sugli aiuti di Stato ai vettori aerei per abbassare il costo delle tasse aeroportuali: stanziati nel collegato alla manovra finanziaria 25 milioni in tre anni . "Se questo progetto incide sulle tasse municipali che solo l'Italia impone alle compagnie va benissimo - sottolinea il chief commercial officer Jason McGuinness rispondendo alle domande dei giornalisti in un incontro a Cagliari - qualsiasi cosa abbatta l'accesso dei costi aeroportuali è positiva e certamente genererà ulteriore turismo".

Invece, come è noto, non piace per nulla al vettore la continuità territoriale, considerata "uno spreco di tempo e soldi". "Questo modello - precisa Mc Guinness - è un modo che avuto il governo italiano di dare soldi ad Alitalia, mi dispiace che in tutti questi anni si siano buttati 30 miliardi di euro per avere una Alitalia che è ancora più piccola di prima: si è perso tempo in un modello che evidentemente non funziona".

Per Ryanair la soluzione è solo una per tutta l'Italia: eliminare le tasse per l'accesso da parte dei vettori negli aeroporti. "In questo modo si possono avere tanti voli: le persone hanno bisogno di viaggiare e noi abbiamo bisogno di riempire gli aeromobili", chiarisce il manager. Ryanair, assicura, continuerà "a offrire connettività nazionale vitale con più di 180 voli settimanali tra la Sardegna e l'Italia continentale, oltre a garantire un servizio turistico particolarmente importante".

Nessuna intenzione di abbandonare l'Isola, anzi, "potremmo portare altri sei aeromobili e incrementare gli investimenti, basta fare queste due cose: togliere l'addizionale e bloccare il decreto del governo", ribadisce Mc Guinness.



