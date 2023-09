Radioterapia Nuoro, Doria 'scandalo e problema inesistenti'

"È uno scandalo inesistente, che ha creato però un grave danno di immagine alla Asl di Nuoro e al sistema sanitario sardo. Una vicenda che ha avuto un risvolto mediatico importante, a fronte di un problema che non esiste".

L'assessore della Sanità Carlo Doria torna sulla vicenda del paziente oncologico nuorese che ha ricevuto la comunicazione con l'invito a curarsi fuori dall'Isola.

L'assessore ha parlato durante una conferenza stampa improvvisata nel palazzo del Consiglio regionale dove si stanno discutendo alcuni emendamenti al collegato alla manovra finanziaria che riguardano la sanità.

"C'è stata sicuramente una leggerezza, sarà l'indagine interna della Asl a valutare il comportamento di chi ha redatto quel certificato - aggiunge Doria -. Nello stesso certificato leggiamo della presa in carico del paziente, e poi il consiglio allo stesso paziente ad andare fuori per le cure. È una contraddizione, che però ha generato l'indignazione di questi giorni".

L'assessore ha precisato che "non era necessario mandare fuori regione il paziente in questione, visto che era già stato preso in carico dalla struttura. Erano state fissate neI tempi canonici le procedure propedeutiche all'immediato trattamento radiante, è uno scandalo inesistente".



