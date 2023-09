Raccolta carta e cartone, -2,7% rispetto al 2021 nell'Isola

Nel 2022 la Sardegna registra una leggera battuta d'arresto nella raccolta differenziata di carta e cartone: sono 94mila le tonnellate raccolte, il 2,7% in meno rispetto al 2021.

Un dato, però, in linea con la contrazione della produzione di rifiuti urbani. La Sardegna, però, si conferma prima al Sud e isole per media pro-capite. È quanto emerge dal 28/o rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia pubblicato da Comieco, Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. "Dopo un anno in crescita come era stato il 2021, la Sardegna nel 2022 ha registrato un calo nella raccolta differenziata di carta e cartone di oltre duemila tonnellate - afferma Carlo Montalbetti, dg di Comieco -. In termini di media pro-capite, i cittadini dell'isola hanno differenziato e avviato a riciclo in media quasi 60 kg di carta e cartone ciascuno: un dato ancora al di sotto della media nazionale, ma che si conferma stabilmente da alcuni anni come il più alto tra le regioni del Sud Italia, isole comprese".

In Sardegna durante il 2022 Comieco ha gestito direttamente circa 70.000 tonnellate di materiale cellulosico, pari al 74% della raccolta complessiva della regione. Ai 285 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per quasi 6 milioni di euro. Per quanto riguarda le province, Sassari registra quasi 33.000 tonnellate raccolte, pari ad una media pro-capite di 67,5 kg: la più alta della Regione. A Oristano oltre 9.700 tonnellate con 64,4 kg pro capite. In provincia di Cagliari: raccolte oltre 25.000 tonnellate di carta e cartone per un pro-capite medio di 59,7 kg. A Nuoro più di 11.000 tonnellate differenziate con una raccolta media di 57,7 kg/ab-anno. Nel Sud Sardegna raccolte circa 16.000 tonnellate con un pro-capite di 47,5 kg.



