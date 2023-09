Nasce Abisso, il blue cheese dedicato al mare di Sardegna

Il caseificio Silvio Boi, azienda con oltre 70 anni di esperienza nella produzione artigianale di formaggi, ha presentato a Cagliari nel corso di una serata-evento Abisso, il blue cheese nato dagli chef artigiani ogliastrini per dare ai consumatori un prodotto buono e di qualità creato con le sostanze nutritive e il sale naturale del mare di Sardegna.

Si tratta di un formaggio di nuova generazione che nei suoi processi produttivi prende il meglio del mare per portarlo nel formaggio e proporre un'esperienza di gusto totalmente inaspettata: assaporare una fetta di mare. Il progetto di ricerca e sviluppo realizzato mediante il Programma di sviluppo rurale 2016-2020 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, mira a valorizzare la produzione casearia ogliastrina dimostrando che è possibile creare valore sia per il territorio che per le nuove fasce di mercato quando si lavora sulla tradizione perseguendo sia innovazione che trend rilevati dai consumatori. Perché Abisso è un formaggio che presenta delle percentuali di sostanze nutritive di molto superiori al tipo di formaggio a cui si ispira, il roquefort, grazie ad un processo produttivo innovativo, rispettoso dell'ambiente, che utilizza materie prime (il latte) sublimate e non tagliate e che riduce del 30% il contenuto di sale rispetto ai formaggi della stessa categoria.

Non è un caso che i conferitori del latte del caseificio Silvio Boi operano tutti nella "terra dei centenari" dove natura incontaminata, bassa industrializzazione e inquinamento pressoché assente fanno in modo che la qualità del prodotto finito inizi proprio dalla qualità delle materie prime. Il 100% del latte proviene esclusivamente dall'Ogliastra, da allevatori che cooperano con il caseificio da generazioni e sin dalla nascita dell'azienda.

"Innovare significa valorizzare al meglio le tradizioni nelle produzioni, fare ricerca per proporre sempre nuovi e seducenti prodotti che vanno incontro a specifiche esigenze di qualità - afferma Andrea Boi -. Nella nostra azienda tradizione e innovazione sono le parole chiave che guidano l'incessante attività di ricerca dei nostri chef artigiani. In questo caso si è trattato di seguire un'intuizione iniziale che si basava sull'unione di elementi concettualmente distanti ma pronti a mescolarsi perché universalmente riconosciuti come connessi alla Sardegna: il nostro formaggio tipico pecorino e l'unicità del nostro mare".



