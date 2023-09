Donne al centro del festival Angolazioni a S.Anna Arresi

Tre cine-concerti con film muti e fiction che riguardano Sardegna, Tunisia e Napoli. Al centro, protagonista in tutte e tre le pellicole proposte, la donna. È la quinta edizione di Angolazioni, in programma venerdì 8, domenica 10 e lunedì 11 settembre, nella piazza del Nuraghe di Sant'Anna Arresi.

Il progetto è promosso dal Comune con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione con il coordinamento organizzativo dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Cinema, ma anche letteratura, con un focus sulla storia della cinematografia in Tunisia e un approfondimento sul rapporto e sugli scambi culturali tra la Tunisia e l'Italia.

E quest'anno ad Angolazioni ci sarà spazio anche per la musica. Nel dettaglio, la prima serata di domani prevede l'appuntamento dedicato alla città di Napoli, con il cine-concerto del film "Assunta Spina" e l'accompagnamento musicale di Guido Sodo (canto e mandola) e François Laurent (chitarra acustica). Seconda tappa della rassegna domenica 10 settembre, con un omaggio al cineasta Albert Samama Chikli e la proiezione del suo film "Zohra", datato 1922. Ci saranno Francesca Badalini al piano e Marzouk Mejri alle percussioni.

Infine lunedì terza e ultima serata, dedicata alla Sardegna, con la presentazione del film "Cainà" di Gennaro Righelli: l'accompagnamento musicale sarà di Mauro Palmas e il suo trio.





