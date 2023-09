Auto in fiamme nel cortile, palazzina evacuata a Cagliari

Una palazzina evacuata per alcune ore, tre auto, uno scooter e un appartamento danneggiati. E' il bilancio dell'incendio, di probabile natura dolosa, divampato nei parcheggi nei piani pilotis di una palazzina di piazza Belgio a Cagliari.

Il rogo, partito a quanto pare da una prima auto, è scoppiato alle 6 e si è velocemente propagato a una moto e agli altri veicoli parcheggiati accanto. Dai parcheggi si è sollevata una fitta coltre di fumo.

Gli inquilini si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e la polizia. La palazzina, visto che il fumo ha raggiunto diverse abitazioni, è stata evacuata in via precauzionale.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, permettendo alle famiglie di rientrare nelle abitazioni. Solo un appartamento al primo piano ha riportato danni e sono in corso le valutazioni sull'agibilità.

La polizia ha avviato le indagini, sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica per i rilievi.



