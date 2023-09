Mutui, calo del 3,6% per importo medio ma aumentano le rate

In Sardegna cala l'importo medio dei mutui richiesti per l'acquisto della casa: dal 2022 al 2023 -3,6%, da 125.091 a 120.560 euro. E l'isola è insieme a Molise e Abruzzo in controtendenza per l'età dei richiedenti: in Sardegna si è passati da 37 anni e 9 mesi a 38 anni e 5 mesi. Nel resto d'Italia il trend è invece quello di un abbassamento dell'età di chi presenta la domanda. Sono alcuni dei dati del report dell'osservatorio di MutuiOnline.it.

Qualche sofferenza in più sull'importo mensile della rata: da 243 a 369 euro. È l'effetto immediato del calo dell'importo medio. Più o meno invariate le cifre sulla durata dei mutui: la crescita è di appena un mese. Nel 2022 si estendeva in media per 26 anni e due mesi. Ora si aggiungono trenta giorni: 26 anni e tre mesi.

Cambia di poco anche il Loan To Value (o LTV), l'indicatore del rapporto tra l'importo del finanziamento e il valore del bene che il mutuatario intende ipotecare a garanzia del prestito: si passa dall'81,1 all'80,1 per cento di quest'anno.





