Una settimana di eventi per la 'Festa della raccolta del sale'

Torna da sabato 9 a domenica 17 settembre la tradizionale "Festa della raccolta del sale" alle Saline Conti Vecchi di Assemini, bene affidato in concessione alla Ing. Luigi Conti Vecchi e valorizzato dal Fai dal 2017. Il momento clou dell'attività produttiva della salina - la raccolta del sale, che si svolge tra settembre e novembre - si celebra anche quest'anno con un calendario di eventi volti a far conoscere questo luogo unico alle porte di Cagliari, caratterizzato da un'immensa area naturalistica e da un sito di archeologia industriale all'interno di un impianto tuttora produttivo.

Il ciclo del sale inizia a marzo, con il pompaggio delle acque dal mare nei bacini. A primavera inoltrata l'acqua viene convogliata verso le caselle salanti, dove, grazie al prezioso intervento del sole e del vento, le acque cominciano a evaporare. Nei mesi estivi l'acqua diventa sempre più salata e il sale si deposita lentamente a terra. Alla fine dell'estate si è accumulato uno strato di 15-20 centimetri di sale, pronto per essere raccolto, casella per casella. Un processo quasi più agricolo che industriale: i salinieri, infatti, si definivano, e lo fanno ancora oggi, 'contadini del mare'. Il lavoro delle saline, proprio come quello dei campi, segue il ritmo delle stagioni ed è soggetto ai cambiamenti del tempo.

Fino agli anni '60 gran parte della raccolta era fatta a mano, con l'impiego di più di mille operai stagionali. Oggi la raccolta è automatizzata, ma sempre nel rispetto del processo tradizionale.

La Festa è dunque un'occasione unica per condividere una settimana ricca di eventi e iniziative dedicate alla raccolta del sale e alla sua storia con degustazioni enogastronomiche, laboratori e visite speciali per adulti e bambini, tour guidati in trenino alla scoperta di testimonianze storiche, un'esposizione sui volatili della laguna e un concerto per voce e pianoforte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA