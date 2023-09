Una Fondazione con sede a Sassari gestirà il Trenino verde

Sarà una Fondazione a gestire le tratte turistiche del Trenino verde storico della Sardegna, le vecchie locomotive - alcune anche a vapore - che attraversano alcuni dei paesaggi più suggestivi dell'interno dell'Isola. La sua costituzione è prevista nell'articolo del collegato alla manovra finanziaria, ancora in discussione nell'Aula del Consiglio regionale, appena approvato a maggioranza.

La Fondazione, secondo il testo nascerà in seno all'Arst, che già gestisce le tratte, "al fine di tutelare, recuperare, valorizzare, riutilizzare e promuovere, a scopo turistico, culturale e di promozione delle zone interne, la rete infrastrutturale ferroviaria".

La Fondazione, senza fini di lucro e senza la possibilità di distribuire gli utili, agirà "attraverso la realizzazione di un sistema di gestione efficiente e partecipato, condiviso dagli enti locali, come parte attiva del processo di elaborazione e definizione del piano delle politiche e degli interventi legati alla tutela e al riutilizzo del patrimonio ferroviario storico regionale". La Fondazione avrà sede a Sassari e avrà un presidente, la giunta esecutiva, l'assemblea di partecipazione e il revisore dei conti.

Due i punti contestati dall'opposizione e in particolare dal consigliere del Pd Salvatore Corrias, contrario prima di tutto a che la Fondazione nasca nell'ambito dell'Arst "che si occupa di trasporti, mentre questa è una tratta turistica".

Corrias ha anche insistito sui soggetti che dovrebbero essere coinvolti, a suo parere, e definiti nella Fondazione: i Comuni su cui insistono le quattro tratte storiche, le Province attuali e costituende, ma anche tutti gli operatori turistici dei territori coinvolti. L'assessore dei Trasporti Antonio Moro ha assicurato che, pur non essendo elencati in legge, tutti gli enti saranno coinvolti.



