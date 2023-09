Un turista svizzero di 60 anni annega in spiaggia Sardegna

Due tragedie del mare a distanza di poche ore l'una dall'altra sulle coste nord orientali della Sardegna. A San Teodoro un turista svizzero di 60 anni, residente in Germania, in vacanza nell'Isola, è annegato nelle acque di Cala d'Ambra. In spiaggia con lui c'era anche la moglie, ma al momento del fatto non si è accorta di nulla: gli agenti della polizia locale hanno dovuto rintracciarla tra i bagnanti per darle la notizia del decesso del marito. A nulla sono valsi i tentativi di salvare il 60enne da parte dei medici del 118 arrivati sul posto. Sul luogo della tragedia è giunta poco dopo anche la sindaca di San Teodoro Rita Deretta.

Sul litorale di Siniscola, il secondo annegamento. Vittima, anche in questo caso, un turista: si tratta di un tedesco di 41 anni. L'uomo è entrato in acqua davanti alla spiaggia di Santa Lucia: il mare era molto agitato a causa del forte vento, ma lui ha deciso comunque di fare il bagno. Non si sa se sia stato colpo da un malore o se le onde lo abbiano messo in difficoltà, impedendogli di raggiungere la riva. Quando sono arrivati i medici del 118 per il turista non c'era più nulla da fare.

