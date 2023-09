Ritorna a Nuoro La Notte bianca, eventi il 7 settembre

Musica, intrattenimento, giochi per bambini, esposizioni artigianali e attività commerciali aperte, sono gli ingredienti che animeranno la notte di giovedì 7 settembre, tra le vie centrali di Nuoro.

Torna l'edizione 2023 della Notte Bianca che aprirà le porte di 100 attività, tra negozi, enti, associazioni culturali e imprese, che si dipaneranno tra via Lamarmora, corso Garibaldi e le vie limitrofe, dal quartiere di Seuna a piazza Mameli, passando per piazza Vittorio Emanuele.

Attività commerciali e associazioni potranno esporre i loro articoli proponendo ai clienti nuove collezioni, promozioni speciali e iniziative promozionali. "Quest'anno abbiamo deciso di cambiare il format della Notte bianca cercando di coinvolgere il maggior numero di imprese, associazioni e hobbisti a presentare i loro progetti attraverso un apposito bando - ha spiegato l'assessora Grazia Mele nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta in piazza Satta -. E sono felice di annunciare che hanno aderito in cento, ognuno con una serie di proposte variegate per ogni gusto ed età. Hanno collaborato in sinergia tra loro per organizzare una serie di eventi ritagliati per diversi pubblici all'interno del percorso interessato dalla manifestazione. L'augurio è che sia la prima di una lunga serie di collaborazioni tra amministrazione e privati, per lavorare uniti a una serie di eventi dedicati a bambini, giovani e adulti".

Ci saranno spazi dedicati alla cultura e all'arte: il Man prolungherà l'orario di apertura fino alle 21 per la visita alle mostre "Matisse. Metamorfosi", "100mila stelle. Maria Lai e Jorge Eielson" e il progetto "Mi chiamo Olympia".

Alle 19 nel giardino del museo archeologico si terrà l'evento "I siti dentro il museo- In volo sui monumenti della Barbagia".

Nella sede dello Spazio Ilisso, alle 18.30, si potrà assistere all'incontro con il musicista Enzo Favata che dialogherà con l'architetto Antonello Cuccu, nell'ambito della retrospettiva sull'artista Tonino Casula. E nel corso della serata nei giardini della biblioteca Satta, è previsto un momento di divulgazione astronomica a cura dell'associazione Astronomica nuorese.



