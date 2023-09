Regionali 2024: tavolo c.sinistra-M5s convocato per venerdì 8

È convocata per venerdì 8 settembre alle 10 la seconda riunione del tavolo del centrosinistra che mette insieme Pd Progressisti, Alleanza Rosso-Verde e tutti gli altri movimenti che si oppongono al centrodestra, allargato anche al Movimento Cinquestelle..

A distanza di due mesi dal primo incontro e dopo diverse sollecitazioni interne la convocazione, da quanto si apprende, sta arrivando in queste ore agli esponenti dei partiti.

Abbandonata la sede del Parco di Molentargius il nuovo incontro si terrà nella sede regionale del Pd in via Emilia a Cagliari, a porte chiuse.

Tutti i partiti dovranno riprendere il filo a partire dalle idee programmatiche ma non potranno non affrontare la questione candidato, anche alla luce delle fughe in avanti, come quella di Renato Soru che proprio due giorni fa in un incontro pubblico ad Alghero ha chiesto le primarie come metodo di scelta e si è proposto come possibile candidato.



