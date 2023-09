Manu Invisibile colora la Pediatria del San Martino di Oristano

L'artista e writer Manu Invisibile sarà impegnato per una settimana a realizzare la sua ultima opera nella sala d'attesa del reparto di pediatria dell'ospedale San Martino di Oristano, diretto da Enrica Paderi.

Un'iniziativa sostenuta da Patrick Abbate, leader del gruppo Patrick&Friends, da sua moglie Staley Abbate e dall'associazione "Belle Donne" di Oristano, presieduta da Maria Cadeddu, e che rientra in un progetto più ampio di creazione di un percorso visivo-sensoriale per rendere meno traumatico per i bambini l'arrivo in ospedale.

Il disegno rappresenterà un grande acquario cromatico con tanti pesci colorati sullo sfondo blu. "Mi sono ispirato a quello che si vede nelle vetrate di questo luminosissima sala d'aspetto per scegliere il tema della mia opera - ha spiegato Manu Invisibile - le vetrate sono costellate di animali marini.

Presto la scala cromatica del blu, del mare, lascerà spazio a quella dell'arcobaleno, ossia a tutti i colori che abbiamo sempre attorno ai nostri occhi, nella vita reale".

Lo scorso luglio a Torregrande il concerto dei "Patrick&Friends", sostenuto dall'associazione "Belle Donne" di Oristano, come ogni anno, aveva già raccolto fondi per il reparto di pediatria del San Martino, in particolare per l'acquisto di un nuovo macchinario e per rendere più accoglienti gli ambienti dello stesso reparto. Missione affidata adesso alle mani e all'arte di Manu Invisibile.



