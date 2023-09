Ferito dall'elica della barca a Calasetta,71enne in ospedale

E' stato colpito dall'elica di un'imbarcazione durante una battuta di pesca ed è rimasto ferito ai piedi. Un uomo di 71 anni è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Calasetta, sulla costa sud occidentale sarda.

La Guardia costiera di Sant'Antioco sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'uomo si trovava in mare ed è stato trasportato a riva dove ad attenderlo c'erano i medici del 118.

Il 71enne è stato trasportato con un elicottero dell'Areus all'ospedale di Cagliari, con profonde ferite ad entrambi i piedi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA