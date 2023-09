Borse contraffatte sequestrate in aeroporto ad Alghero

Quattro borse contraffatte sono state sequestrate all'aeroporto di Alghero dai funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli.

Le borse sono state scoperte in seguito a un controllo sul bagaglio di un passeggero arrivato dal Senegal, via Fiumicino.

Le quattro borse riportavano il logo dei noti marchi della moda Gucci e Louis Vuitton, di cui il passeggero non è stato in grado di giustificarne la provenienza.

Le perizie tecniche hanno accertato la contraffazione e la merce è stata sequestrata.

Il possessore sarà sanzionato con una multa che va dai 100 ai 7mila euro.



