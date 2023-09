Recuperata la barca di 17 metri affondata davanti a Caprera

Era affondata alcuni giorni fa per cause ancora da accertare, nelle acque a largo dell'isola di Caprera, all'interno del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e si trovava adagiata su di un fondale di 43 metri.

Ora la barca "Vintage", lunga oltre 17 metri, è stata recuperata grazie al lavoro dei militari della Capitaneria di Porto di La Maddalena e due ditte specializzate nel settore nautico.

Venerdì scorso sono iniziate le operazioni per riportare al galleggiamento l'imbarcazione, e solo nel primo pomeriggio di sabato la barca è stata rimorchiata e portata in un cantiere nautico di Palau.

È stato così sgomberato dal relitto un tratto di fondale marino di grande pregio ambientale, a poche centinaia di metri da alcune tra le più rinomate e protette spiagge dell'isola di Caprera e La Maddalena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA