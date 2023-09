Oristano ha la nuova Giunta, confermati tutti i 7 assessori

Archiviata la crisi, è pronta la nuova Giunta comunale di Oritano. Il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato i decreti di nomina: confermati tutti i sette assessori uscenti, ma con un diversa distrubuzione delle deleghe, di cui quattro nominati oggi. Si tratta di Maria Bonaria Zedda, vice sindaca, Luca Faedda al Bilancio, Antonio Franceschi allo Spettacolo e Simone Prevete alle frazioni.

"Dal confronto con i partiti di maggioranza, con i quali il dialogo non si è mai interrotto, è scaturita la decisione di confermare in questo frangente la stessa squadra di governo uscente - spiega il èrimo cittadino -. L'esecutivo riparte con l'impegno di dare un'accelerata all'azione amministrativa. In questo senso è risultato opportuno riorganizzare le deleghe assessoriali, al fine di dare maggiore organicità e sistematicità ai rispettivi ambiti e agli interventi di governo, in vista di una nuova programmazione e definizione delle azioni.

Per concretizzare e valutare gli obiettivi operativi di breve, medio e lungo termine, si procederà ad una verifica periodica dei risultati di ogni singolo assessorato".

Sanna sottolinea "che dall'inizio della crisi non si sono mai perse di vista le emergenze e le priorità. La Giunta, dal momento della sua ricostituzione, lo scorso 13 agosto, ha ripreso il suo lavoro con impegno e determinazione e da oggi possiamo riprendere con nuovo slancio ed entusiasmo".

Questa la composizione della Giunta: - Massimiliano Sanna: sindaco con delega alla Polizia urbana.

- Maria Bonaria Zedda: vice sindaca con delega all'ambiente, igiene e decoro della città, verde pubblico e privato, polizia ambientale, servizi cimiteriali.

- Luca Faedda: cultura, organismi partecipati, turismo, pubblica istruzione, patrimonio culturale, bilancio, programmazione e personale.

- Rossana Livia Fozzi: attività produttive (artigianato, agricoltura, commercio e industria), mercati e aree mercatali, zone economiche speciali.

- Antonio Franceschi: sport, impiantistica sportiva, politiche giovanili, turismo sportivo, spettacolo.

- Carmen Murru: servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità.

- Simone Pietro Prevete: lavori pubblici, servizi tecnologici, manutenzioni, toponomastica, frazioni, borgate e quartieri.

- Ivano Cuccu: urbanistica e tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, viabilità, patrimonio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA