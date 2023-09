Cast stellare per European Jazz Expo al Massimo di Cagliari

Da mercoledì 4 a domenica 8 ottobre, compreso un appuntamento extra previsto in cartellone per sabato 4 novembre, ritorna al Teatro Massimo di Cagliari la 43ma edizione della storica manifestazione "International Jazz Festival-European Jazz Expo" organizzata da Jazz in Sardegna.

Una formula trasversale di appuntamenti di altissimo profilo che intende consolidare il legame tra il principale teatro della città e il panorama internazionale della musica jazz grazie a un parterre di artisti in arrivo da tutto il mondo.

Tre giornate che faranno del Massimo un crocevia di arti e talenti in cui musicisti, scrittori, autori, compositori e addetti ai lavori daranno vita a un originale cantiere di saperi a ingresso libero (saranno a pagamento solo i concerti previsti in M1), da godere in totale libertà tra musica live, big orchestra in terrazza, dj-set, lavori visivi, cinema, jazz brunch, degustazioni di vini, lezioni di storia della musica, laboratori per i più piccoli.

Forte della convinzione di voler continuare a trasformarsi ed evolversi, l'evento di apertura del Festival previsto per martedì 4 ottobre (ore 19), è centrato sull'obiettivo di stupire e appassionare gli spettatori nel tentativo di superare la barriera del suono. "Silent", a firma del compositore Gabriele Marangoni, è un viaggio verso l'ignoto dedicato a chi non può sentire i suoni ma viverne l'esperienza fisica. Per la prima volta l'intera sala M1 del Teatro sarà trasformata in un corpo vibrante mediante l'utilizzo di un sistema di diffusione sonora Infra-woofer che permetterà a tutto il pubblico - udente e non udente - di vivere fisicamente l'esperienza del concerto fortemente connesso con gli artisti sul palco.

Stellare il cartellone di musicisti che si esibiranno dal vivo sul palcoscenico del teatro: dal gruppo norvegese dei Rymden, al maestro dell'oud Anouar Brahem; dalla sassofonista e band leader africana Camilla George, al leggendario pianista jazz Kenny Barron. E, ancora: lo straordinario bassista, compositore e arrangiatore americano Christian McBride accompagnato dai New Jawn, fino all'acclamato sassofonista californiano Joshua Redman, che proprio a Cagliari presenterà il nuovo album "Where we are" in uscita il 15 settembre, in cui debutta come voce accompagnato dalla giovane artista Gabrielle Cavassa.

L'edizione di quest'anno è dedicata a Daniela Zedda, prima fotografa ufficiale del Festival Jazz in Sardegna sin dai suoi esordi scomparsa nel maggio scorso.



