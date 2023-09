Cagliari ospita le 5 giornate di "Forma e Poesia nel jazz"

Cagliari si veste di jazz e dintorni con un festival dedicato alla scena nazionale. Per cinque serate, dal 13 al 17 settembre, il Lazzaretto di Sant' Elia, ospita la ventiseiesima edizione di "Forma e Poesia nel jazz". Il festival è organizzato dall'omonima cooperativa, con la direzione artistica di Nicola Spiga. Il trombettista Enrico Rava, icona del jazz nazionale apprezzato in tutto il mondo sale sul palco il 17 per il gran finale del festival con il quartetto del pianista fiorentino Alessandro Lanzoni con Daniele Germani al sax, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria.

Altro nome di punta è il sassofonista Stefano Di Battista, di scena il 14 con un omaggio in chiave jazz al grande compositore e premio Oscar Ennio Morricone, scomparso tre anni fa, al quale era legato da una sincera amicizia, oltre che da diverse collaborazioni.

Il 15 'Forma e poesia' accende i riflettori su Simona Molinari, cantautrice e compositrice, vincitrice, lo scorso anno, con l' album "Petali", della Targa Tenco come migliore interprete. Il cartellone si completa con le cantanti Karima e Camilla Battaglia in duo con Rosa Brunello, i Savana Funk, i Dancefloor Stompers, Choro da Ilha, Mambo Django, Syncopated City, la cantautrice Chiara Effe, oltre alla clarinettista Zoe Pia e i Tenores di Orosei "Antoni Milia", protagonisti di un'appendice del festival il 24 settembre alla Tomba di giganti di Is Concias, nel territorio di Quartucciu.

Musica, archeologia e bellezze naturalistiche. I colori dell'alba nello scenario dello stagno di Molentargius il 13 settembre accompagnano il concerto per piano solo di Andrea Schirru. Il promontorio che si affaccia sul Golfo di Cagliari accoglie il 14 un concerto del trio della cantante Carla Giulia Striano. Poi ancora incursioni musicali di Marco Pittau (tromba) e Matteo Costa (contrabbasso) sulla metropolitana da Monserrato a Settimo San Pietro (il 15 e il 16), e una "pedalata jazz" da un capo all'altro della città, accompagnata dalle musiche della SeuinStreet Band (il 17). Tre appuntamenti del cartellone di Cagliari dal vivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA