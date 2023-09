Aprono le scuole, il comune di Quartu cerca nonni e nonne vigili

Sta per partire il nuovo anno scolastico e il comune di Quartu è pronto per selezionare la nuova pattuglia di nonni e nonne vigile da impiegare davanti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, nei punti maggiore pericolo per il traffico individuati dalla polizia locale.

I candidati, scelti rispettando la parità di genere, dovranno avere un'età tra i 65 e i 75 anni, essere pensionati o in attesa di pensione, rendersi disponibili a raggiungere le sedi delle scuole di tutto il territorio comunale ed essere residenti a Quartu. I nonni e le nonne vigili lavoreranno in stretto contatto con la polizia locale, senza interferire con gli agenti, e avranno un rimborso spese mensile. Il servizio partirà il 3 ottobre prossimo.



