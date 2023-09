Al Mase di Alghero la prima edizione del Piccolo Principe

Al Mase, il Museo Antoine de Saint-Exupéry di Alghero, è possibile imbattersi in una rara copia della prima edizione del Piccolo Principe. Il libro scritto dallo scrittore e aviatore francese di cui il Mase celebra la vita e le opere, edito in Italia da Valentino Bompiani nel 1949, è entrato a far parte del patrimonio del museo grazie alla donazione dell'azienda algherese Impresa Costruzioni Salvatore Fiori, del gruppo Movistrade.

Il volume è in mostra nello spazio espositivo della Torre Nuova a Porto Conte. "Ringraziamo l'impresa di Salvatore Fiori per questa donazione finalizzata al sostegno di un'importante realtà culturale del territorio - commentano il direttore artistico del Mase, Massimiliano Fois, e il presidente del Parco naturale regionale di Porto Conte, Raimondo Tilloca - Questo gesto dimostra vicinanza a un comparto che è una delle colonne del turismo e dunque dell'economia locale legata anche alla promozione e tutela delle bellezze naturalistiche e ambientali site nel Parco e comprese nell'Ecomuseo di Porto Conte".

Nella Torre Nuova è allestita un'esposizione che ripercorre tutta la vita dello scrittore-aviatore Antoine De Saint-Exupéry, con particolare attenzione al periodo della sua permanenza ad Alghero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA