Undici migranti sbarcano in Sardegna, anche 2 minori e una donna

Undici migranti di nazionalità tunisina, tra i quali due minorenni e una donna, appena sbarcati da gommone di circa 4 metri con motore da 40 cv, sono stati rintracciati dai carabinieri ieri sera a Pula, sul litorale di Porto Agumu.

Uno degli uomini aveva un braccio ingessato e, una volta visitato, è stato trasportato in ospedale per accertamenti per una frattura precedente al viaggio.

Tutti gli altri sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir (Cagliari), per le operazioni di identificazione.



