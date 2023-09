Stràngius, festival internazionale Letteratura Autobiografica

Al via dall'11 settembre a Serramanna la sesta edizione del Festival Letterario Internazionale della Letteratura Autobiografica Stràngius, promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l'associazione "Città della Terra Cruda" e patrocinato dalla Regione Sardegna. Sarà ospitato nei bixinaus antigusu (antichi rioni) del paese, all'interno dei cortili delle antiche case campidanesi in terra cruda e vedrà susseguirsi presentazioni, reading letterari, mostre, estemporanee d'arte ed eventi Dopo Festival. Gli incontri con le scuole, Stràngius a Scuola, si terranno invece dal 14 al 17 novembre.

Il Festival sarà articolato in sette giornate, ciascuna delle quali caratterizzata da un tema specifico che ruota attorno al tema principale "Banditi, Messi al bando. Oltre le sbarre fenomeni di libertà e criminalità": Messi al bando nel proprio paese (lunedì 11 settembre), Il colore della messa al bando (martedì 12 settembre), Letteratura e censura (mercoledì 13 settembre), Bandidus (giovedì14 settembre), La terra messa al bando (venerdì 15 settembre), Messi al bando tra giustizia e carcere (sabato 16 settembre), Messi al bando per-ché da una parte e fuori dal sistema (domenica 17 settembre).

T ra gli ospiti di questa edizione: Alfredo Sprovieri, giornalista d'inchiesta e di reportage, Federico Bonadonna, giornalista, scrittore insegna Antropologia culturale presso l'Accademia delle Belle Arti di Frosinone, Ibrahim Galdima, camerunese, scrittore e operatore, Anna Maria Gehnyei, scrittrice, cantante ( Karima 2G), danzatrice, e producer italiana di origine liberiana, Alessandra Cenni, saggista, docente di Letteratura italiana, Carmen Yáñez, poetessa cilena, Giovanni Farina, poeta/scrittore ed ex detenuto, Mario Guerrini, giornalista radio e telecronista, Mauro Morandi "il guardiano di Budelli" docente in pensione e Antonio Rinaldis docente di Filosofia e ricercatore, Nicoletta Dosio, ex docente, scrittrice e attivista No Tav, Davide Steccanella, scrittore e avvocato, Paolo Persichetti, scrittore ed ex brigatista, Alberto Marquardt, argentino, militante, scrittore e direttore della fotografia, Luigi De Magistris, politico, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA