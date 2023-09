Siriano con carta d'identità falsa fermato a in aeroporto Elmas

Gli agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera hanno arrestato, nello scalo aereo di Elmas, un cittadino siriano di 36 anni perché in possesso di un documento falso.

Durante i controlli dei passeggeri in partenza per Dublino (Irlanda) i poliziotti hanno proceduto ad una verifica più approfondita sul documento presentato dall'uomo, che ha mostrato una carta di identità francese.

Insospettiti dall'atteggiamento di insofferenza dello straniero, gli agenti hanno scoperto che il documento era inserito nella banca dati delle Frontiere. L'uomo, una volta capito che i poliziotti lo avevano scoperto, ha riferito che aveva acquistato la carte d'identità in Grecia per 50 euro.

Arrestato, a seguito dell'udienza, l'uomo è stato condannato a 18 mesi con la condizionale.



