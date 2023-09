Luvumbo non basta al Cagliari, Bologna la ribalta al 90'

Il Bologna ribalta il Cagliari nella ripresa, trovando il gol vittoria con il 20enne scuola Inter Fabbian, al primo gol in serie A a segno al 90': opportunista il centrocampista, che sfrutta un erroraccio di Radunovic per trovare il gol vittoria quando il match pareva ormai indirizzato verso il secondo pareggio stagionale per entrambe le squadre e per un dopo partita pieno di rimpianti per il Bologna, che aveva colpito un legno con Karlsson e sbagliato un rigore con Orsolini. Il tutto al cospetto di un Cagliari che si era dimostrata squadra quadrata, capace di soffrire, ma pure di ripartire.

La squadra di Ranieri mette il naso fuori dalla propria metà campo per la prima volta al minuto 22', quando Wieteska cerca e trova Luvumbo con un lancio lungo direttamente dalla difesa: Beukema cerca l'anticipo, ma buca l'intervento e Luvumbo si trova lanciato a rete, trovando il gol con un diagonale mancino.

Il Bologna, invece, trova l'incrocio dei pali con uno sfortunato quanto bravo Karlsson, con una botta dai 25 metri al minuto 7.

Sette minuti più tardi e Dossena a deviare in angolo una conclusione pericolosa di Zirkzee. Il Bologna crea gioco ed occasioni e ne ha una doppia gigantesca con Karlsson e Zirkzee al minuto 30, ma lo svedese spara su Radunovic a tu per tu, mentre il portiere sulla ribattuta è bravo a dire no anche a Zirkzee.

Il Cagliari soffre ma trova anche un paio di ripartenze targate Augello e soprattutto Petagna, abilissimo a far salire e respirare la squadra. Ranieri perde però proprio Petagna all'intervallo, per un problema al polpaccio e ridisegna la squadra con il 5-3-2. I rossoblù non ripartono più e il Bologna trova la giocata al minuto 14 che rimette in equilibrio il match. Kristiansen batte un fallo laterale e scambia con Moro, che gli restituisce il pallone in profondità: filtrante per Zirkzee, che di mancino trova l'1-1 con un Radunovic che si lascia sorprendere sul proprio palo.

L'ultima mezzora è arrembaggio del Bologna, che ci prova con Lucumì, Ndoye, Ferguson. al minuto 72 il Bologna ha l'occasionissima per ribaltare il Cagliari: cross di Kristiansen, mano di Di Pardo e rigore, ma Orsolini, fin qui infallibile dal dischetto con il Bologna, sbaglia per la prima volta dopo 9 penalty trasformati consecutivamente. Il contraccolpo dopo l'errore è evidente e al minuto 79' è il Cagliari ad avere l'occasione per vincere: lancio per Sulemana, che dribbla Posch e mette in pezzo il pallone, con Sulemana che solo in corsa spara alto. Quando il match è ormai finito, su un tiro innocuo di Kristiansen, al minuto 89', Radunovic para, ma al posto di bloccare fa rimbalzare la palla a terra, proprio sul piede di Fabbian che regala la prima vittoria stagionale al Bologna, che al minuto 95 si vede annullare giustamente il 3-1 di Zirkzee per fuorigioco di Orsolini.



