In bici investita da un'auto nell'Oristanese, grave una 23enne

Un altro ciclista travolto da un'auto sulle strade italiane. Una giovane di 23 anni, di Cabras, nell'Oristanese è ricoverata all'ospedale Brotzu di Cagliari in gravi condizioni, dopo essere stata sbalzata dalla sua bici da una Golf, mentre percorreva la provinciale 1 tra Oristano e il litorale di Torregrande.

L'incidente risale al tardo pomeriggio di giovedì mentre la giovane andava alla borgata marina, quando l'autista della Golf, un 23enne, l'ha travolta. Nell'urto la ragazza è caduta battendo violentemente la testa e subendo altri traumi in varie parti del corpo.

La giovane è stata trasportata dal 118 all'ospedale cagliaritano dove è ancora ricoverata in prognosi riservata, mentre la posizione del 23enne è al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Oristano che conduce le indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA