Droga dalla Spagna con la posta, un arresto a Cagliari

Nuovo arresto per droga da parte dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, guidato dal colonnello Massimo D'Angelosante.

Dopo avere sventato, nel mese di giugno, l'arrivo di una partita di 5 chili di hashish che sul mercato avrebbe potuto fruttare 25 mila euro e fermato uno dei destinatari del pacco, i baschi verdi sono riusciti a rintracciare l'altro componente del gruppo criminale che utilizzava la normale corrispondenza postale per fare arrivare lo stupefacente nel sud dell'Isola.

L'hashish proveniva dalla Spagna ed era destinato al mercato del territorio cagliaritano. Dopo il primo arresto, le ulteriori indagini svolte in questi mesi e finalizzate a ricostruire l'intera operazione, hanno consentito di individuare il complice che avrebbe dovuto aiutare l'arrestato nelle fasi di ritiro della spedizione. Si tratta di un uomo residente nel capoluogo sardo che è stato rintracciato ieri e arrestato per traffico internazionale di droga. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal tribunale su richiesta della procura della Repubblica di Cagliari.

Come spiega il comandante D'Angelosante, "questa modalità di spedizione, attraverso la posta, della droga è sempre più diffusa". Da qui l'intensificarsi delle indagini soprattutto per il contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.



