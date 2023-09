Chiusura del mercato del Cagliari senza botti, parte Kourfalidis

Chiusura di mercato estivo senza botti: il Cagliari aveva già perfezionato nei giorni scorsi gli ultimi acquisti richiesti dal tecnico Claudio Ranieri. E quindi non c'è stata la necessità di arrivare al gong finale delle 20 con qualche affare ancora in ballo.

Ceduto in prestito Kourfalidis alla Feralpisalò sino al termine della stagione di serie B. Rimangono in rossoblù Capradossi, Desogus e Pereiro. Ufficializzato ieri il trasferimento del greco olandese Chatzidiakos: il difensore si aggregherà al gruppo già a Bologna per vedere la partita al Dall'Ara ma non è convocato.

Nella tarda mattinata di ieri il Cagliari aveva annunciato anche l'acquisto a titolo definitivo dalla Spal del centrocampista Diego Marcolini, classe 2005: ha firmato sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del club per ulteriori due stagioni. Sarà a disposizione del mister della Primavera Fabio Pisacane.

Il Cagliari conclude quindi la sua campagna trasferimenti con gli arrivi di Sulemana dal Verona, Scuffet dal Cluj, Jankto dal Getafe, Augello dalla Sampdoria, Shomurodov dalla Roma, Oristanio dall'Inter, Prati dalla Spal, Wieteska dal Clermont e Chatzidiakos dall'Az Alkmaar. Tra i giocatori che facevano parte della rosa dell'anno scorso sono andati via Altare, Lella, Falco, Millico, Ciocci, Delpupo, Barreca e Prelec. E ieri anche Kourfalidis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA