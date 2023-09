Calcio: Bologna; Motta soddisfatto, 'vittoria meritata'

Perdere così, con un gol incassato all'ultimo minuto per errore del portiere, fa male: malissimo.

Claudio Ranieri, dopo il ko per 2-1 del suo Cagliari a Bologna non si nasconde: "Peccato, il pareggio ci sarebbe potuto stare.

Ma la Serie A è questa: sappiamo che non possiamo sbagliare, bisogna stare attenti ai particolari ma io sono contento di come si è espressa la squadra. Peccato per il risultato". Due gol del Bologna macchiati da altrettanti errori di Radunovic: "Quando il portiere sbaglia non c'è più nessuno, noi potevamo proteggerlo.

Non gli dirò nulla, anche perché è un portiere che ci ha fatto arrivare in A. Semmai faccio i complimenti a Motta. La sua squadra gioca come giocava lui". Thiago Motta si gode i tre punti: "E' stata un'ottima prestazione contro una squadra complicata. Abbiamo affrontato il match nel modo giusto. Nel primo tempo ci è mancato qualcosa sotto porta che poi abbiamo messo nel secondo. Buona prestazione e risultato meritatissimo, nonostante l'episodio del gol subito ci abbia complicato il match. E' la vittoria di tutti, compreso del pubblico che ci ha sostenuto nei momenti delicati. Abbiamo cambiato tanto e messo dentro giocatori con caratteristiche interessanti per continuare a crescere e si vede".



